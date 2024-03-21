Hizan Kaymakamı Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Müftülük toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Özçelik, dünyanın en güzel mesleklerinden birinin imamlık olduğunu söyledi.
Din görevlilerinin toplumda büyük bir saygı gördüğünü ifade eden Özçelik, "Peygamber efendimizin cübbesini giymek, onun mihrabında oturmak, minberinden insanlara hitap etmek çok ayrı bir haz verir insana ve çok büyük bir saadettir. İslam dinimizin bir yaşam felsefesidir." dedi.
Din görevlilerinin vazifesinin sadece namaz vakitleri ile sınırlı olmadığını belirten Özçelik, "Din görevlilerimizin her zaman her yerde toplumu aydınlatma gibi bir vazifeleri vardır. İmam toplumda her işte önder ve rehberdir. Bu bakımdan imamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardır. Bölgenin hassasiyeti de dikkate alınarak her türlü terör eylemi ve propagandasına karşı duyarlı olmanızı ve bu konuda halkı bilgilendirmenizi istiyorum. Halkımızla barış ve huzur içinde bir bütün olmamız temennisiyle görevlerinizde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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