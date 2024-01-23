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Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kan bağışında bulundu

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Türk Kızılay'ın bağış aracını ziyaret ederek kan bağışında bulunanların sayısı ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Özçelik, kan bağışının bir hayat kurtarmakla eş değer olduğunu belirterek, kan verebilecek durumda olan herkesin bu insanlık görevini yerine getirmesini ve kampanyalara duyarlı olmasını diledi. Özçelik, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kan bağışında bulundu
23.01.2024 - 17:41,
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Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın bağış aracını ziyaret eden Özçelik, Kızılay personelinden kan bağışında bulunanların sayısı ile faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bağışta bulunan Özçelik, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların bağışta bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kampanyaya destek verenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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