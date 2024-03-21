Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, vatandaşlarla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödüllendirilen sanatçı Cengiz Samsun, kukla ve gölge oyununda başarıya ulaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip olan Cengiz Samsun, kukla ve gölge oyunlarında hem kendi tasvirlerini geliştiriyor hem de oyunlarını yazıyor. Samsun, 24 yıldır gölge oyunlarının yanı sıra kukla üretimi de yapıyor ve geleneksel sanatımız olan gölge oyunlarını yaşatmak için çalışmalarına devam ediyor.