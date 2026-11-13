Hizan Kaymakamı Öztürk, köylerde afetten çöken alanların onarımını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hizan Kaymakamı Öztürk, köylerde afetten çöken alanların onarımını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hizan Kaymakamı Öztürk, köylerde afetten çöken alanların onarımını inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, Yığınkaya, Bağbaşı, Ürünveren ve Akçevre köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Öztürk, köy yolu genişletme, içme suyu deposu onarımı ve afet nedeniyle çöken alanların onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Öztürk, Yığınkaya, Ağılözü Bağbaşı, Ürünveren ve Akçevre köyleri ile bu köylere bağlı Karakoyun, Yapağı, Mahmudan ve Örenbaş mezralarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Yığınkaya köy yolunda yürütülen genişletme, Ağılözü Bağbaşı mezrasında içme suyu deposunun onarımı ve Ürünveren grup köy yolunda afet nedeniyle çöken alanların onarımı çalışmalarını inceleyen Öztürk, grup köy yolundaki parke taşı döşeme çalışmalarını da takip etti.

Yol çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Öztürk, Bağbaşı mezrasında bulunan ilkokulu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve sorunları dinleyen Öztürk, çalışmaların yürütülmesiyle ilgili yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerde Öztürk'e İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları eşlik etti.

Kaynak: AA
Yerel YönetimGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Fatih’te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı Fatih'te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı
18:56
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
18:37
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala’ya üst mahkemeden de ret
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 21:00:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Hizan Kaymakamı Öztürk, köylerde afetten çöken alanların onarımını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android