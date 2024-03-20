Hizan Kaymakamı, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Yemeğin ardından konuşan Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Her zaman şahit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Özçelik, "Sizler en sevdiklerinizi kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için yetiştirdiniz ve onları gül bahçesine gidercesine makamların en yücesi şehitlikle sonsuzluğun sahibine uğurladınız. Gazilerimiz, gözlerini kırpmadan, bir an bile tereddüt etmeden bayrağımız, vatanımız ve milletimiz için her türlü tehlikeye atıldılar. Ateş çemberinin içinden geçtiler ve gazilik makamına eriştiler. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlığın, onlara olan minnet borcunun hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ödenmeyeceğinin de bilincindeyiz. Kahramanlarımıza minnettarız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir katıldı.
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