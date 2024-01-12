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Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı - Son Dakika
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Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı. Hizbullah, tüm gücüyle İsrail saldırısı altındaki Filistin halkının yanında durup oradaki ablukayı kaldırmaya çalışan Yemen'in egemenlik ve güvenliğini tehdit eden ABD-İngiliz saldırısını şiddetle kınadığını belirtti. Ayrıca, ABD'nin bu saldırı ile bir kez daha İsrail'in Gazze ve bölgede işlediği katliamın ve yaşanan trajedinin ortağı olduğu vurgulandı.

Hizbullah, ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e düzenlediği hava saldırısını kınadı
12.01.2024 - 10:38,
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Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, tüm gücü ve imkanlarıyla İsrail saldırısı altındaki Filistin halkının yanında durup oradaki ablukayı kaldırmaya çalışan Yemen'in egemenlik ve güvenliğini tehdit eden ABD-İngiliz saldırısını şiddetle kınadığı ifade edildi.

Ayrıca, ABD'nin bu saldırı ile bir kez daha İsrail'in Gazze ve bölgede işlediği katliamın ve yaşanan trajedinin ortağı olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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