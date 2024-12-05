Hizbullah: Ateşkes Anlaşması Başarılı Olmalı

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini söyledi.

Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla ilgili ihlalleri takip etme sorumluluğunun devlette olduğunu ifade etti.

İsrail'le sağlanan ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini dile getiren Kasım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulayan bir mekanizma olarak nitelendirdiği ateşkes anlaşmasının yeni bir anlaşma olmadığını savundu.

Hizbullah lideri Kasım, "İsrail ateşkes anlaşmasını 60'tan fazla kez ihlal etti. Bunu takip etme sorumluluğu Lübnan hükümetindedir, Hizbullah ise anlaşmanın başarılı olmasına fırsat veriyor." dedi.

Hizbullah'ın ateşkesten sonraki durumuna da değinen Kasım, "Yaşadığımız kriz ve savaşların değerlendirmelerini yaparak, tüm alanlarda bizi geliştirecek dersler çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.