Hizbullah çatışmada bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah çatışmada bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail'le devam eden çatışmalarda 502 mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

22.09.2024 14:47
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile girilen çatışmada bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Telegram hesabından yaptığı açıklamada Hizbullah, ülkenin güneyindeki Şuaytiyye beldesinden olduğu belirtilen Hizbullah mensubu Ali Muhammed Bencek'in İsrail ile çıkan çatışmada öldüğünü bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki geniş bölgelerin onlarca katyuşa roketi ve ilk kez kullanılan "Fadi 1" ve "Fadi 2" füzeleri ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 502'ye yükseldi.

Lübnan'ın güneyine saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki geniş bölgeleri yoğun hava saldırılarıyla vurmayı sürdürüyor.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinden itibaren Lübnan topraklarından 150 roket, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderliğine düzenlediği hava saldırısının ardından sınırda gerilim tırmanıyor.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah çatışmada bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika

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