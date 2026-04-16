Hizbullah'dan Ateşkes Vurgusu

Hizbullah'ın Lübnan parlamentosundaki Milletvekili İbrahim el- Musevi, İsrail ile varılan ateşkesin Lübnan topraklarının tamamına yönelik saldırıları içermesi gerektiğini söyledi.

AA'ya konuşan Musevi, "Ateşkesin, İsrail'in Lübnan'ın tamamındaki saldırılarını kapsaması gerekiyor." dedi.

Ateşkesin tam kapsamlı olması ve suikast saldırılarını da içermesi gerektiğinin altını çizen Musevi, "Temkinli davranacağız ve süreci izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

İki taraf arasındaki 10 günlük ateşkese de değinen Musevi, "ateşkesin İran'ın baskısı, Pakistan'ın çabası ve Suudi Arabistan'ın işbirliğiyle sağlandığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.