Hizbullah'dan Hükümete Sert Eleştiri

BEYRUT, 7 Ağustos (Xinhua) -- Hizbullah, Lübnan hükümetinin silahları devlet kontrolü altına alma kararını reddederek, bunu dış baskıya boyun eğme olarak nitelendirdi.

Hükümet kararı, Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar tüm silahları kontrol altına alıp sınırlandıracak bir plan hazırlama yetkisi veriyor.

Söz konusu kararı "Lübnan'ın egemenliğini tehlikeye atan ve İsrail'in çıkarlarına hizmet eden bir adım" olarak eleştiren Hizbullah, "Bu karar, İsrail-ABD düşmanlığı karşısında Lübnan'ın konumunu zayıflatıyor ve İsrail'e savaş yoluyla elde edemediği kazanımları sunuyor" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Nevvaf Selam, kabinenin perşembe günü grubun silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini görüşmeye devam edeceğini ve öneriyi uygulama görevini orduya verdiğini açıklamıştı. Hizbullah bu açıklamayı eleştirerek, hükümeti dış güçlerin baskılarına teslim olmakla suçladı.

"Bu karar Lübnan'ın egemenliğini zayıflatır ve İsrail'e Lübnan'ın güvenliğine, coğrafyasına, siyasetine ve hatta geleceğine istediği gibi müdahale etme özgürlüğü verir" diyen Hizbullah "kararı yok sayacaklarını" belirtti.