Hizbullah destekçilerinin Beyrut'taki Aşura anmasında "silah bırakmayacağız" vurgusu - Son Dakika
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Hizbullah destekçilerinin Beyrut'taki Aşura anmasında "silah bırakmayacağız" vurgusu

Hizbullah destekçilerinin Beyrut\'taki Aşura anmasında "silah bırakmayacağız" vurgusu
06.07.2025 14:37
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Hizbullah destekçilerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenledikleri Aşura anmasında "silah bırakmama" vurgusu ön plana çıktı.

Hizbullah destekçilerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenledikleri Aşura anmasında "silah bırakmama" vurgusu ön plana çıktı.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düzenlenen anma töreni kapsamında binlerce kişi bir araya geldi.

İsrail ve ABD aleyhine slogan atan Hizbullah destekçileri, "Silahı bırakmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler İran lideri Ali Hamaney ile İsrail saldırısında ölen eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını taşıdı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'da barış ve istikrar için işbirliğine açık olduğunu, ancak İsrail saldırıları sürdüğü müddetçe savunma ve çatışmaya da hazır olduklarını belirtmişti.

Kasım, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Tom Barrack'ın haziran ayında ülkeyi ziyareti ve son olarak yaptığı açıklamalar Lübnan'da tartışılıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah destekçilerinin Beyrut'taki Aşura anmasında 'silah bırakmayacağız' vurgusu - Son Dakika

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