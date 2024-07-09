Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın eski koruması çatışmalarda öldü - Son Dakika
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın eski koruması çatışmalarda öldü

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın eski koruması Yasir Nemir Karniş'in öldüğünü duyurdu. Lübnan merkezli LBC Televizyonu'nun haberine göre, Karniş, Şam-Beyrut yolu üzerinde seyir halindeki aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 366'ya yükseldi. Ayrıca İsrail'in Lübnan sınırındaki mevzilere top mermileriyle karşılık verildiği ve tam isabet sağlandığı açıklandı.

09.07.2024 18:23
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Hizbullah, İsrail- Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın eski koruması Yasir Nemir Karniş'in öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda Hizbullah mensubu Karniş'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan merkezli LBC Televizyonunun geçtiği haberde de Nasrallah'ın eski koruması olan Karniş'in, Şam- Beyrut yolu üzerinde seyir halindeki aracına düzenlenen saldırıda öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 366'ya yükseldi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alana habere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Rub Selasin kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı.

Haberde ayrıca İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Ayta eş-Şab beldesini güdümlü füzeyle vurduğu, Dahira kasabası çevresini de top mermileriyle hedef aldığı kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, İsrail'in Lübnan sınırı karşısında yer alan "El-Merac mevzisinin" top mermileriyle hedef alındığı ve tam isabet vurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın eski koruması çatışmalarda öldü - Son Dakika

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