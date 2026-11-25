Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Bağımsızlık Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, " İsrail'in acımasız saldırganlığı ile Lübnan'ın onurlu direnişi olarak nitelendirdiği Hizbullah'ı bir tuttuğunu???????" savunarak tepki gösterdi.

Hizbullah'a bağlı El-Menar televizyonunun haberine göre Kasım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn'ın 21 Kasım'da yaptığı Bağımsızlık Günü konuşmasını eleştiren Kasım, Avn'ı "acımasız İsrail saldırganlığı ile onurlu direniş olarak tanımladığı Hizbullah'ı bir tutmakla" suçladı.

Kasım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanının halkının yanında durması gerekmez mi? Bu halk hatalar yapmış olsa bile. Yönelim, düşman olan İsrail ile düşmanlığı ortadan kaldırmak yönünde olmamalıdır. Direniş (Hizbullah), çevresi, halkı, toplumu ve tabanıyla birlikte Lübnan'ı korumak için ağır bedeller ödemektedir. Bu direniş, 2024 sonundan 2026'ya kadar geçen iki yılda direnişçiler, erkekler, kadınlar, çocuklar ve sivillerden oluşan 10 binden fazla şehit vermiş, ayrıca yüz binlerce ev yıkılmış, 30 bin kişi yaralanmış ve esirler verilmiştir."

Lübnan makamlarından Kasım'ın açıklamalarına ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Avn, 21 Kasım'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, tam bağımsızlığın önünde iki temel engel bulunduğunu belirterek, bunları "Lübnan topraklarının bir kısmındaki İsrail işgali ve İran'daki bazı etkili çevrelerin Lübnan devletinin otoritesi dışındaki silah ve kararlar yoluyla iç işlerine müdahalesi" olarak sıralamıştı.

Tutuklanan 5 Hizbullah mensubunun serbest bırakılması çağrısı

Kasım ayrıca, "Curud Bişri" olarak bilinen dava kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkarılan 5 Hizbullah mensubunun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kasım, "Batrunlu gençler (söz konusu Hizbullah mensupları) suçlu değil. Bu 5 genç kendi ülkelerindeydi ve vatanlarında dolaşıyorlardı, ellerinde herhangi bir suç unsuru yok ve derhal serbest bırakılmaları gerekiyor." dedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan yargısı ülkenin kuzeyindeki Curud Bişri bölgesinde daha önce gözaltına alınan 5 Hizbullah mensubu hakkında "Curud Bişri" davası kapsamında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Lübnan medyasında 10 Kasım'da yer alan haberlerde, 5 Hizbullah mensubunun Curud Bişri bölgesinde "güvenlik görevi" yürüttükleri sırada yanlarında harita ve belgelerle gözaltına alındıkları bildirilmişti.

Askeri Mahkeme nezdindeki Hükümet Komiseri de 18 Kasım'da gözaltındaki 5 kişi hakkında "yetkililerin izni olmadan silahlı gruplar oluşturmak, devletin iç güvenliğine saldırmak ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlamalarıyla dava açmıştı.

Yerel basında, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen belge ve haritalarda kuzeydeki Bişri, Batrun ve Kura ilçelerindeki belde isimleri ile coğrafi konum tespitlerinin yer aldığı, yargı makamlarının ise bu belgelerin hazırlanma amacını henüz açıklamadığı aktarılmıştı.