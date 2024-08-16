İsrail ile çatışan Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında 1 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada can kaybı hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesi doğumlu İbrahim Şevki Selame'nin öldüğü ifade edildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 412'ye yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmada bir mensubunu kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?