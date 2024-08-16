Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmada bir mensubunu kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmada bir mensubunu kaybetti

İsrail ile çatışan Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında 1 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada can kaybı hakkında bilgi verdi. Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesi doğumlu İbrahim Şevki Selame'nin öldüğü ifade edildi. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 412'ye yükseldi.

16.08.2024 14:46
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İsrail ile çatışan Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında 1 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada can kaybı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesi doğumlu İbrahim Şevki Selame'nin öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 412'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmada bir mensubunu kaybetti - Son Dakika

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