Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bir kampı füzelerle vurması sonucu ciddi hasar meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bir kampı füzelerle vurması sonucu ciddi hasar meydana geldi

Hizbullah\'ın İsrail\'in kuzeyindeki bir kampı füzelerle vurması sonucu ciddi hasar meydana geldi

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona bölgesinde yer alan Gibour kampını Burkan füzeleriyle hedef alması sonucu ciddi hasarın meydana geldiğini duyurdu. Hizbullah'ın saldırısı sonucu kamp içinde büyük bir yıkım yaşandığı görüntülerle de teyit edildi. Bu olayın yanı sıra İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda birçok ölüm ve yaralanma yaşandığı biliniyor.

01.06.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona bölgesinde yer alan Gibour kampını Burkan füzeleriyle hedef alması sonucu ciddi hasarın meydana geldiğini duyurdu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Hizbullah bu sabah Burkan füzesiyle 769'uncu tümenin karargahı olan Kiryat Shmona'daki Gibour kampını vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Hizbullah'ın Gibour kampını hedef alması sonucu ciddi hasar meydana geldi" denilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Telegram'daki İsrail haber hesaplarında paylaşılan Gibour kampına füze saldırısının yer aldığı görüntülerde kampın içinde meydana gelen büyük yıkım görüldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan sınırının karşısındaki Kiryat Shmona bölgesini hedef aldığını ve bunun sonucunda burada büyük bir yangının çıktığını duyurmuştu.

Hizbullah ayrıca, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bir kampı füzelerle vurması sonucu ciddi hasar meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 20:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bir kampı füzelerle vurması sonucu ciddi hasar meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement