Hizbullah\'ın İsrail\'in kuzeyindeki bir kampı füzelerle vurması sonucu ciddi hasar meydana geldi

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona bölgesinde yer alan Gibour kampını Burkan füzeleriyle hedef alması sonucu ciddi hasarın meydana geldiğini duyurdu.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Hizbullah bu sabah Burkan füzesiyle 769'uncu tümenin karargahı olan Kiryat Shmona'daki Gibour kampını vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Hizbullah'ın Gibour kampını hedef alması sonucu ciddi hasar meydana geldi" denilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Telegram'daki İsrail haber hesaplarında paylaşılan Gibour kampına füze saldırısının yer aldığı görüntülerde kampın içinde meydana gelen büyük yıkım görüldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan sınırının karşısındaki Kiryat Shmona bölgesini hedef aldığını ve bunun sonucunda burada büyük bir yangının çıktığını duyurmuştu.

Hizbullah ayrıca, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.