Hizbullah, İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı

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(ANKARA) - Hizbullah, Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye için yayımladığı mesajda "Biz Hizbullah olarak, Hamas hareketindeki sevgili kardeşlerimizle bu büyük liderin kaybından kaynaklanan tüm acı duygularını paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Büyük ve samimi lider İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla başsağlığı dileriz. Komutan Haniye'nin şehitliği, tüm direniş alanlarındaki mücadelenin kararlılığını ve inatçılığını artıracak. Biz Hizbullah olarak, Hamas hareketindeki sevgili kardeşlerimizle birlikte bu büyük liderin kaybından kaynaklanan tüm acı duygularını, düşmanın suçlarına duyulan öfke duygularını, hareketlerimizdeki liderlerin halklarını ve mücahitlerini şehitliğe götürmesinden kaynaklanan gurur duygularını paylaşıyoruz."