Hizbullah, İsrail'e 17 saldırı düzenledi

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Hizbullah Hareketi, saha komutanlarından birisinin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in askeri hedeflerine ve yerleşim birimlerine son 24 saat içerisinde 17 saldırının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı ve kuzey bölgelerinde yer alan hedeflerine yönelik son 24 saatte düzenlediği 17 saldırı hakkında açıklamalar yaptı.

Hizbullah, Birket Rişe ve Hadab Yarin mevzisinin Burkan füzesi; Cel el Alem, Hanita, el Malikiye, Zarit, er Rahib ve Ramya mevzilerinin topçu atışları, Hirbet Maar üssünün katyuşa füzeleri ve Ruveysat el Alem mevzisinin de uygun silahlarla hedef alındığını kaydetti.

Ayrıca Hizbullah gün içerisinde yaptığı farklı açıklamalarda yine sınır hattının yanı sıra Taberiya kenti yakınlarında toplam 6 hedefe yönelik farklı silahlarla ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın önde gelen saha komutanlarından Talib Sami Abdullah'ın da aralarında olduğu 4 örgüt mensubunu öldürmüştü.

Abdullah'ın öldürülmesinden sonra Hizbullah sabah saatlerinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik 2 defa toplamda 160 adet katyuşa füze fırlatmıştı.