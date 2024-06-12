Hizbullah, İsrail'e 17 saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, İsrail'e 17 saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, saha komutanlarından birisinin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in askeri hedeflerine ve yerleşim birimlerine son 24 saat içerisinde 17 saldırının gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırılar arasında füzeler, topçu atışları ve katyuşa füzeleri kullanıldı.

12.06.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Hareketi, saha komutanlarından birisinin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in askeri hedeflerine ve yerleşim birimlerine son 24 saat içerisinde 17 saldırının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı ve kuzey bölgelerinde yer alan hedeflerine yönelik son 24 saatte düzenlediği 17 saldırı hakkında açıklamalar yaptı.

Hizbullah, Birket Rişe ve Hadab Yarin mevzisinin Burkan füzesi; Cel el Alem, Hanita, el Malikiye, Zarit, er Rahib ve Ramya mevzilerinin topçu atışları, Hirbet Maar üssünün katyuşa füzeleri ve Ruveysat el Alem mevzisinin de uygun silahlarla hedef alındığını kaydetti.

Ayrıca Hizbullah gün içerisinde yaptığı farklı açıklamalarda yine sınır hattının yanı sıra Taberiya kenti yakınlarında toplam 6 hedefe yönelik farklı silahlarla ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın önde gelen saha komutanlarından Talib Sami Abdullah'ın da aralarında olduğu 4 örgüt mensubunu öldürmüştü.

Abdullah'ın öldürülmesinden sonra Hizbullah sabah saatlerinde İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik 2 defa toplamda 160 adet katyuşa füze fırlatmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e 17 saldırı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e 17 saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement