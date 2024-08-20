Hizbullah, İsrail'e güçlü bir yanıt verecek

Güncel

Lübnanlı bir siyasi lider, Hizbullah'ın, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür ve altı kişinin öldüğü hava saldırısına "güçlü" yanıtının, " Gazze'de esir takası ve ateşkes görüşmelerinin şansının azalması ardından kaçınılmaz hale geldiğini" öne sürdü.

Lübnan'daki Cumhuriye gazetesine konuşan Lübnanlı siyasi lider, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür'ün öldürülmesine beklenen cevaba dair değerlendirmelerde bulundu.

Adı açıklanmayan siyasi lider, Hizbullah'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın girişimi ve Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu temelinde Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakerelerden dolayı misilleme yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Lübnanlı siyasi lider, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı ve müzakereleri engelleme konusundaki ısrarının" Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin başarısını engellediğini ve Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülecek görüşmelerin "şansını yok edeceğini" belirtti.

Siyasi lider, Hizbullah'ın, İsrail'in Şükür ve altı kişiyi öldürdüğü hava saldırısına "güçlü" yanıtının, "Gazze'de esir takası ve ateşkes görüşmelerinin şansının azalması ardından kaçınılmaz hale geldiğini" söyledi.

Şükür 30 Temmuz'da öldürülmüştü

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısı Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün (63) de bulunduğu 3'ü kadın ve 2'si çocuk, toplam 7 kişinin hayatını kaybetmişti.

İsrail basınında Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Hizbullah komutanı Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.