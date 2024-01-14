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Hizbullah, İsrail'e saldırılar düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e saldırılar düzenlediğini duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'e ait sınır üzerindeki askeri noktalar ve yerleşim birimlerine farklı silahlarla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırılarda İsrail askerlerinin toplanma noktaları ve yerleşim birimleri hedef alındı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e saldırılar düzenlediğini duyurdu
14.01.2024 - 16:32,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'e ait sınır üzerindeki askeri noktalar ve yerleşim birimlerine farklı silahlarla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e doğru düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin toplanma noktası olan Merc ve Hadab Yarun mevzisi, Birket Rişe askeri noktasının uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır bölgesindeki Yuval yerleşim biriminde toplanan askerlerin bulunduğu nokta ile Metula yerleşim birimindeki askeri istihbarat teçhizatlarının füze ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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