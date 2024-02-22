Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde çatışan Hizbullah Hareketi, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Toplamda 208 Hizbullah mensubunun öldüğü çatışmalarda, ayrıca 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihat Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

22.02.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
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İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde çatışan Hizbullah Hareketi, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalardaki kaybı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan Mahmud Salih ile Hişam Abdullah adlı mensuplarının hayatını kaybettikleri kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 208'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihat Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti - Son Dakika

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