Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah sınırdaki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Hizbullah, Visam Halil Hamud adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiğini savundu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 125'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınırında çeşitli noktalara bir dizi saldırı düzenledi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.