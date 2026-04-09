Hizbullah, İsrail ile Müzakereleri Reddetti

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kolu Direnişe Bağlılık Bloğu Milletvekili Ali Feyyaz, İsrail ile doğrudan müzakereleri reddettiklerini belirterek, ateşkesin ön şart olması gerektiğini söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Milletvekili Feyyaz, "Lübnan hükümetine sonraki adımlara geçmeden önce ateşkesin ön şart olmasına bağlı kalma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan ile İsrail'in doğrudan müzakereler yürütmesini reddettiklerini yineleyen Feyyaz, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların sona ermesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını belirtti.