Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaparak, Halil Muhammed Ali Faris ve İmad Ahmed Melhum adlı Hizbullah mensuplarının öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 188'e yükseldi. Ayrıca, Hizbullah'ın İsrail'e ait bir insansız hava aracını ele geçirdiği ve İsrail'e ait askeri mevzilere saldırı düzenlendiği belirtildi.

10.02.2024 18:53
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İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Halil Muhammed Ali Faris ve İmad Ahmed Melhum adlı Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 188'e yükseldi.

İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada ise ülkenin güneyinden İsrail'e ait Cel el-Alem ve Biranit askeri mevzilerine uygun silahlar ve füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah mensuplarının Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını da ele geçirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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