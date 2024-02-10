Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Güncel

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Halil Muhammed Ali Faris ve İmad Ahmed Melhum adlı Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 188'e yükseldi.

İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada ise ülkenin güneyinden İsrail'e ait Cel el-Alem ve Biranit askeri mevzilerine uygun silahlar ve füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah mensuplarının Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını da ele geçirdiği aktarıldı.