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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 4 mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 4 mensubun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah, çatışmalarda yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaparak, Kudüs için hayatını kaybeden Hasan Ali Dakik ve Abbas Hüseyin Zahir adındaki mensuplarını anlattı. İsrail ile yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 142'ye yükseldi. Ayrıca, çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 4 mensubun daha öldüğünü açıkladı
03.01.2024 - 20:13,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan Ali Dakik ve Abbas Hüseyin Zahir adındaki Hizbullah mensuplarının "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Hizbullah, daha önce de Abbas Hüseyin Cemmul ile Muhammed Hadi Ubeyd adlı mensuplarının öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 142'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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