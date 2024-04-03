Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, güneydeki sınır bölgesinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ile girilen çatışmalardaki kayıplar ve saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Hasan İbrahim Alul'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin toplanma noktası olan Hale Varde'nin uygun silahlarla, Er-Rahib ve Branit mevzilerinin de füzelerle vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 265'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 53 Lübnanlı sivil ve 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.