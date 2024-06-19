Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güney sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
İran destekli Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına değindi.
Açıklamada İsrail'in saldırısında Hasan Muhammed Ali Saab adındaki mensubun öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 343'e yükseldi.
Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hizbullah'ın İsrail'e gönderdiği insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan kamikaze saldırısı sonucunda İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgesinde araçların zarar gördüğü belirtildi.
Hizbullah'ın saldırısında yaranan olmadığı ifade edildi.
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