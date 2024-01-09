Hizbullah, İsrail\'in askeri karargahına kamikaze İHA saldırısı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Hamas yöneticisi Salih el-Aruri ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmesine karşılık, İsrail'in askeri karargahına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in Safed kenti yakınlarında yer alan askeri karargahına düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri ile Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Tavil'in öldürülmesine misilleme olarak kamikaze İHA'larla İsrail'in "Dado askeri karargahının" hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çaldığı belirtildi.

Lübnan'dan gönderilen bir İHA'nın ülkenin kuzeyinde İsrail ordusuna ait üsse düştüğü aktarılırken saldırı nedeniyle yaralanan ya da hasar olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan'daki bir İHA fırlatma ekibini hedef aldığı ve İsrail topçularının roketlerin atıldığı noktaları vurduğu aktarıldı.

İsrail, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Aruri'yi, dün de Lübnan'ın güneyindeki Hirbat Slim'de Tavil'i öldürmüştü.