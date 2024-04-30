Hizbullah, İsrail'in sınır üzerindeki tankını hedef aldı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınır üzerindeki tankını hedef aldı

Hizbullah, İsrail\'in sınır üzerindeki tankını hedef aldı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in Metula'da bulunan askeri tankı ve farklı bir noktadaki askerler güdümlü füzelerle hedef alındı.

30.04.2024 17:19
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Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri tankını güdümlü füze ile hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim birimine saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Metula'da yer alan askeri tankının güdümlü füze ile hedef alındığı, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Metula içerisinde farklı bir noktada konuşlu askerlerin yine güdümlü füze ile vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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