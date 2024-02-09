Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusuna ait tankı vurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusuna ait tankı vurdu

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusuna ait tankı vurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait bir tankı güdümlü füze ile tam isabetle vurduğunu açıkladı. Ayrıca, İsrail'in Dovev yerleşim biriminde bulunan istihbarat teçhizatları da hedef alındı. Çatışmalar sonucunda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

09.02.2024 17:09
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Hizbullah, İsrail- Lübnan sınırında konuşlu bulunan İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankı güdümlü füze ile vurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait El-Bağdadi mevziinde konuşlu "Merkava" tipi tankın güdümlü füze ile tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Dovev yerleşim biriminde bulunan istihbarat teçhizatlarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA

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