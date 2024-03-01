Hizbullah, İsrail mevzilerini hedef aldı ve kamikaze İHA kullandı

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail mevzilerini hedef aldığını ve savaşçılarının bir grup askere karşı "kamikaze İHA" kullandığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail mevzilerine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Savaşçılarımız, Mayan Baruch yerleşim yerinde konuşlanmaya hazırlanan bir grup siyonist işgal askerini kamikaze İHA ile direkt ??hedef aldı." denildi.

Sınırdaki bazı İsrail mevzilerinin de füzelerle hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre de İsrail ordusu sınır beldelerine bir dizi hava ve topçu ateşi ile saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'da Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğu belirtilerek, saldırılara ilişkin görüntülere yer verildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 222 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.