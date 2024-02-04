Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda verdiği kayıplar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Abbas Ali Mübarek ve Muhammed Cevdet Yahya adındaki Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 178'e yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
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