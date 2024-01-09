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Hizbullah, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda, Hasan İsmail ve Muhammed Nasr adındaki 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu son ölümlerle birlikte, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 157'ye yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri de hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı
09.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:37
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan İsmail ve Muhammed Nasr adındaki 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 157'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Hasan İsmail, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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