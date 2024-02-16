Hizbullah Komutanı Ali Muhammed ed-Debs\'in Cenazesi Nebatiye\'de Defnedildi

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İsrail'in 14 Şubat'ta Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah'ın askeri bölge komutanlarından Ali Muhammed ed-Debs, Nebatiye kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Debs için düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Lübnan Meclisi Hizbullah Milletvekili Muhammad Raad, Hizbullah mensupları ve Nebatiye sakinleri katıldı.

Kılınan cenaze namazı ve düzenlenen askeri geçit töreninin ardından Debs'in cenazesi kent mezarlığında defnedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada Debs'in İsrail'in kuzeyindeki "Megiddo dört yolunda" gerçekleştirilen saldırının arkasındaki kişi olduğunu savunmuştu.

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada Debs'in öldüğünü doğrulamış, ancak ölümünün nasıl ve nerede gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşmamıştı.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Debs'in, İsrail'in 14 Şubat'ta Nebatiye kentindeki bir binayı hedef alan ve 7 sivilin ölümüne yol açan hava saldırısında hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu öldürüldü.

Çatışmalarda ayrıca, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.