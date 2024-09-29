Hizbullah Komutanı Karaki Öldürüldü - Son Dakika
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Hizbullah Komutanı Karaki Öldürüldü

Hizbullah, komutan Ali Karaki'nin 27 Eylül'de İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

29.09.2024 16:17
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Hizbullah, askeri komutanlarından Ali Karaki'nin 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında öldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine birkaç gün önce düzenlenen hava saldırılarında Karaki'nin de öldürüldüğü belirtildi.

Hizbullah'ın kurulduğu 1982 yılından bu yana "hareketin güneydeki askerlerinin komutanlığını" yapan Karaki'nin, 8 Ekim 2023 tarihinden öldürüldüğü güne kadar güney cephesi komutanlığı görevini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail tarafından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarında Karaki'nin Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer bir grup isimle birlikte yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ali Karaki, Hizbullah'ın askeri kanadının tepesinde ve hareketin yönetiminde bulunan 3. isim olarak biliniyordu.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, beyrut, Güncel, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Komutanı Karaki Öldürüldü - Son Dakika

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