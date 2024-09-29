Hizbullah Komutanı Kavuk, İsrail Saldırısında Öldürüldü

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Hizbullah, İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Önleyici Güvenlik Birimi komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından dün Beyrut'ta Şiilerin çoğunlukta olduğu Şiyah Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısına işaret edildi.

Hizbullah yetkililerinden Kavuk'un söz konusu saldırıda yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, Kavuk'un Hizbullah içinde çeşitli görevler üstlendiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine dün düzenlenen hava saldırısında Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etmişti.

Nebil Kavuk, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde dünyaya geldi.

İran'ın Kum kentinde 1982-1992 yıllarında dini eğitim alan Kavuk, daha önce bir süre Hizbullah'ın güney bölge sorumlusu görevinde bulunmuştu.

Kavuk'un Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Beyrut'a yeni saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Tahvite el-Gadir bölgesinin İsrail hava saldırısına maruz kaldığını aktardı.

Beyrut semalarında sürekli uçuş yapan İsrail'e ait insansız hava araçlarının sesi ise tüm şehirde yankılanıyor.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.