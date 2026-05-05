Hizbullah: Müzakereler Bizi Bağlamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah: Müzakereler Bizi Bağlamaz

05.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah milletvekili Fadlallah, Lübnan'ın İsrail ile müzakerelerini tanımadıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" milletvekili Hasan Fadlallah, Lübnan hükümetinin İsrail ile yürüttüğü müzakerelerin kendilerini bağlamadığını ve bu sürecin sonuçlarının uygulanmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Fadlallah, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde, İsrail saldırılarında ölen Hizbullah mensupları için düzenlenen anma töreninde konuştu.

Fadlallah, "İsrail ile yapılan müzakereler, tüm sonuçlarıyla birlikte bizi ilgilendirmiyor. Bunları uygulamayacağız ve uygulanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Lübnan'ın savunulmasında silahlı mücadelenin devam edeceğine işaret eden Fadlallah, "Lübnan'daki direniş (Hizbullah), topraklarımızı özgürleştirmek, halkımızı savunmak ve ülkemizi korumak için alternatifi olmayan milli bir yoldur ve bu yol devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Fadlallah, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, Hizbullah'ın İsrail'i Lübnan topraklarından çıkmaya ve saldırılarını durdurmaya zorlayana kadar "geri adım atmayacağını ve her türlü komployu boşa çıkaracağını" ileri sürdü.

Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri arasında yapılacak muhtemel bir anlaşma hakkında Fadlallah, "Varılacak her yeni anlaşma, ülkemize (İsrail'in) hiçbir şekilde saldırılmayacağını garanti etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Taraflar, 23 Nisan'da da Beyaz Saray'da tekrar bir araya gelirken, ABD Başkanı Donald Trump Trump 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin "tarihi" bir öneme sahip olacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah: Müzakereler Bizi Bağlamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:28:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah: Müzakereler Bizi Bağlamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.