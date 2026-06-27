Hizbullah Protesto Gösterisi - Son Dakika
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Hizbullah Protesto Gösterisi

27.06.2026 01:53
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Hizbullah destekçileri, İsrail ile varılan anlaşmayı protesto ederek Beyrut'ta yolları kapattı.

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, İsrail ile varılan çerçeve anlaşmasını protesto etmek amacıyla başkent Beyrut'ta bir yolu ulaşıma kapattı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah yanlısı bir grup gösterici, başkentteki Selim Selam Caddesi'ni ateşe verdikleri lastiklerle trafiğe kapattı.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

ABD'nin başkenti Washington'da, dün, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından taraflar arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, imzalanan çerçeve anlaşmasının, ülkenin egemenliğini tüm topraklarında yeniden tesis etme yolunda "ilk adım" olduğunu belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yayımladığı görüntülü mesajda, Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e yönelik tehdit sürdüğü sürece "güvenlik kuşağından çekilmeyeceklerini" ifade etmişti.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloku" milletvekili Hasan Fadlallah ise Hizbullah olarak Lübnan ile İsrail arasında doğrudan gerçekleşen müzakereleri reddettiklerini belirtmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Protesto Gösterisi - Son Dakika

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