Hizbullah'tan İsrail'e 29 Saldırı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in askeri hedeflerine yönelik 29 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'in askeri hedeflerine yönelik 29 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, bugün İsrail ordusuna karşı insansız hava araçları (İHA) ve top atışlarıyla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in askeri hedeflerine yönelik topçu atışları, roket ve İHA'larla 29 saldırı düzenlendiği, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde konuşlu askeri grupların hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine fırlatılan 5 füzenin tespit edildiği ve bazılarının düşürüldüğü belirtildi.

Haberde, saldırılar nedeniyle kuzeydeki birçok yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre bir milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

20:22
20:18
19:46
19:28
18:33
18:00
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 21:19:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.