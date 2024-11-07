Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri üsler ve yerleşim birimlerine füze saldırısı düzenledi.

07.11.2024 21:46
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 2 askeri üs ile 4 yerleşim birimine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde yer alan ve kuzey sahilini gözetleme konusunda stratejik öneme sahip olan Stella Maris Deniz Üssü'nün bir dizi füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Hayfa kentinin güneyinde yer alan ve kuzeydeki askeri güçlerin eğitimi için kullanılan bir diğer askeri üsse de füze saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in kuzeyinde yer alan 4 yerleşim biriminin de füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

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