Hizbullah'tan İsrail'e İlk Saldırı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e İlk Saldırı

Hizbullah, ateşkese rağmen İsrail askerlerini hedef alarak ciddi bir gerginlik yarattı.

02.12.2024 20:47
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Hizbullah, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı.

Hizbullah, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği belirtildi.

İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

-İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'a "sert karşılık" vereceklerini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın yapılan ateşkes sonrası ilk kez İsrail askerlerini hedef almasına "sert karşılık" vereceklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bölgeye 2 roket fırlattığı ve roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.

-? ?İsrail saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmişti

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e İlk Saldırı - Son Dakika

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