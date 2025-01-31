Hizbullah'tan İsrail'e Mektup

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BEYRUT, 31 Ocak (Xinhua) -- Hizbullah, İsrail ordusu tarafından tutuklanan 7 üyesinin isimlerini Lübnanlı yetkililere bildirdi.

Adının gizli kalması koşuluyla perşembe günü bilgi veren Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, bunun ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin bir parçası olduğunu belirtti. Müzakereler, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan Lübnanlıların serbest bırakılmasını amaçlıyor.

Lübnan'daki geçici hükümet, pazartesi günü yaptığı açıklamada 60 günlük ilk ateşkesin pazar günü sona ermesinin ardından İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasını 18 Şubat'a kadar uzatmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Uzatma kararı, ilk anlaşmaya aracılık eden ABD'nin İsrail'in belirlenen süre içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmemesini gerekçe göstererek ateşkesin uzatıldığını açıklamasının ardından geldi.

ABD, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından tutuklanan Lübnanlıların iadesi konusunda İsrail ve Lübnan ile yakında müzakerelere başlayacağını da belirtti.