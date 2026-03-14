Hizbullah'tan İsrail'e Roketli Saldırı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir ordu karargahıyla 2 yerleşim yerine roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentin doğusunda yer alan Ga'aton'da İsrail ordusunun 146. Tümen karargahının roketlerle hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Goren ve Admit yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.