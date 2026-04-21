Hizbullah’tan İsrail'e Roketli Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah'tan İsrail'e Roketli Yanıt

21.04.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine karşılık roket ve İHA ile İsrail ordusunu hedef aldı.

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak İsrail ordusuna ait bir noktayı roket ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi 200'den fazla kez ihlal ettiği" ifade edildi.

Açıklamada, bu ihlallere karşılık olarak Kfar Giladi yerleşiminde İsrail ordusuna ait topçu noktasının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Rab Telatin bölgesinde İsrail askerlerine saldırdığını öne sürmüş ve buna karşılık roketlerin fırlatıldığı rampayı hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah’tan İsrail'e Roketli Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 23:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: Hizbullah’tan İsrail'e Roketli Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.