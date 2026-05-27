Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Zotar eş-Şarkiyye beldesinde başta olmak üzere İsrail ordusuna ait hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusuna yönelik saldırılar hakkında bilgi verildi.

İsrail güçlerine yönelik saldırıların "Lübnan'ı ve halkını savunmak, düşman İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık vermek amacıyla" yapıldığını savunan Hizbullah, saldırıların "İsrail ordusunun Zotar eş-Şarkiyye beldesine yönelik ilerleyişine karşı koyduğunu" kaydetti.

Hizbullah, Zotar eş-Şarkiyye'de İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı belirterek, 12 saldırı düzenlediğini aktardı.

Operasyonlar kapsamında Zotar eş-Şarkiyye bölgesi yakınlarında bulunan Litani Nehri yatağı ve Hazzan Tepesi'nde konuşlanan İsrail ordusuna ait araç ve birliklerin toplandığı alanlara füze, top ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği, bazı saldırılarda "tam isabet sağlandığı" belirtildi.

Hizbullah, İsrail'in "Namer" zırhlı personel taşıyıcısı ve "D9 buldozeri" dahil askeri hedeflerine saldırı düzenlediği bilgisini verirken, Mercayun ilçesindeki Adise beldesi çevresinde İsrail askerlerinin toplandığı alanların da hedef alındığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan sınırının bulunduğu ülkenin kuzeyindeki askeri bölgelere çok sayıda kamikaze İHA'nın düştüğünü duyurdu.

KAN, söz konusu İHA'ların Hizbullah tarafından gönderildiğini iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.