Hizbullah'tan İsrail'e Yoğun Saldırılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki hedeflere roket ve İHA saldırıları düzenledi. Çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, gün boyunca İsrail'in kuzeyinde bulunan çok sayıda askeri nokta ve yerleşim yeri ile Lübnan topraklarındaki İsrail birliklerine yoğun saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ayalet, Mahava Alon, Filon, Tifon üsleri ile Kefr Giladi kışlasına roketler ve İHA'larla saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan sınırı yakınında yer alan Nehariye kenti ile Avivim, Şilomi, Yiron ve Kiryat Şimona'nın yerleşim yerlerinin birçok kez hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Marun er-Ras, Ayterun, Ayta eş-Şaab, Dıhayra, Alma eş-Şaab ve Taybe beldelerindeki İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla birçok kez hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'nı güneyindeki Baraşit beldesi üzerinde İsrail ordusuna ait bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın İsrail sınırındaki Alma eş-Şaab ve Dıhayra beldeleri arasındaki bölgeye sızmaya çalışan İsrail askerleri ile çatışmaya girildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 00:27:27. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.