Hizbullah\'tan ABD ve İsrail\'e tehdit gibi uyarı: Tarafsız değiliz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

"İRAN'IN YANINDAYIZ, TARAFSIZ DEĞİLİZ"

Kasım yazılı olarak yaptığı açıklamada, Hamaney'e ve İran'a yönelik saldırı tehditlerini "bölge halklarına ve dünyanın özgür insanlarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi. Kasım, "Hizbullah olarak, İran'ın meşru hakları ve bağımsızlığı ile ABD'nin saldırganlığı ve İsrail gibi işgalci güçler arasında tarafsız değiliz." ifadesini kullandı. İran'ın yanında olduklarını vurgulayan Kasım, "İsrail saldırılarını durdurmak için İran'ın yanında yer almanın kendileri için bir görev" olduğunu ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI GELİŞTİRME HAKKI VAR"

Kasım, açıklamasında "İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme ve nükleer programını geliştirme hakkı olduğunu" savunarak, bu hakkın, uluslararası yasalar ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ???????tarafından İran'a tanındığını kaydetti.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN HAMANEY'E SUİKAST TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ise defalarca yaptığı Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söylemişti.