Hizbullah Üst Düzey İsimleri İsrail Saldırısında Öldürüldü

Güncel

(ANKARA)- İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve örgütün bir sonraki lideri olması beklenen Haşim Safieddin'in ve Hizbullah İstihbarat Karargahı Komutanı Ali Hüseyin Hazima'nın öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi ve bir sonraki lideri olması beklenen Haşim Safieddin'in bu ayın başlarında Beyrut'un güneyinde düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 8 Ekim'de Safieddine'in muhtemelen öldürüldüğünü açıklamış, ancak ölümü şimdiye kadar teyit edilmemişti.

İsrail ordusu Safieddin ve Hazima'nın yaklaşık üç hafta önce Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli bir kalesi olan Dahieh bölgesinde gerçekleştirilen bir hava saldırısında "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı. İsrail ordusu, aralarında Hizbullah'ın Suriye'deki istihbarat karargahında istihbarat toplama sorumlusu olan Bilal Saib Aish'in de bulunduğu 25'ten fazla Hizbullah militanının da olduğunu belirtti.

Şu ana kadar Hizbullah tarafından konuya ilişikin bir açıklama yapılmadı.