Hizbullah Üyeleri İsrail Ordusuyla Çıkan Çatışmalarda Öldü

Disney+, Logosunu Güncelledi

Walt Disney Company çatısı altındaki Disney+, logosunu güncelledi. Yeni logo, mavi renk yerine mavimsi camgöbeği rengini kullanıyor. Ayrıca Disney+ web sitesi de yeni temaya uygun olarak güncellendi. Güncellemenin sebebi olarak Disney+ ile Hulu hizmetlerinin birleşmesi ve yeni renklerin iki platformu temsil ettiği söyleniyor.