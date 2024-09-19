Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor - Son Dakika
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Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine İHA saldırıları düzenlerken, İsrail fosfor bombalarıyla Lübnan'ı bombaladı.

19.09.2024 16:53
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgelere insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyururken, İsrail'in de Lübnan'ın güneyindeki iki beldeyi "fosfor bombalarıyla" vurduğu belirtildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında, Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilerin kamikaze İHA'larıyla, askerlerin konuşlandığı noktaların da "uygun silahlarla" hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Haberde, "İsrail fosfor ve sis bombalarıyla Ayta eş-Şaab ve Ramiye beldelerinin çevrelerini hedef aldı." denildi.

İsrail İHA'larının Bekaa ve Raşya beldelerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, Adise beldesi çevrelerine İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Lübnan'dan gönderilen İHA'lar İsrail'in kuzeyinde yaralanmalara sebep oldu

Lübnan'dan gönderilen İHA'ların İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim birimine düşmesi sonucu birçok İsraillinin yaralandığı, Lübnan sınırı yakınındaki Beyt Hellel bölgesinde de yangın çıktığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, detay verilmeden Moşaf Yaara yakınlarında bir İHA'nın tespit edildiği aktarıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde ise İHA'nın düşmesi sonucu birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca Lübnan'dan gönderilen çok sayıda İHA'nın Beyt Hellel yakınlarında düştüğü ve yangına sebep olduğu bildirildi.

Yaralanmanın kaydedilmediği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmek için çalıştığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'dan atılan 2 antitank mühimmatının İsrail'in kuzeyindeki İsbaulcelil bölgesinde 2'si ağır 8 İsraillinin yaralanmasına yol açtığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor - Son Dakika

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