Hizbullah ve İsrail Karşılıklı Saldırılara Devam Ediyor

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(ANKARA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in çağrı cihazları ve telsiz cihazlarını patlatarak yaptığı saldırılara misilleme sözü verirken iki taraf da karşılıklı saldırılar düzenledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bu hafta meydana gelen ölümcül patlayıcı saldırılarını kınarken İsrail güney Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Nasrallah'ın televizyon konuşmasından dakikalar önce İsrail yeni saldırıları doğrularken, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail savaş uçaklarının başkent üzerinde ses duvarını aştığını duyuruldu.

Hizbullah, İsrail'i en az 4 kez vurdu

Nasrallah'ın konuşması sırasında Hizbullah, İsrail'in kuzeyini en az 4 kez vururken günün erken saatlerindeki bir saldırıda 2 İsrail askeri öldürüldü. Nasrallah konuşurken İsrail savaş uçakları, Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı.

İsrail, Lübnan'a düzinelerce saldırı düzenledi

İsrail, bugün de güney Lübnan'da saldırılar düzenleyerek düzinelerce füze rampasını ve diğer Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı, ancak herhangi bir kayıp olup olmadığı açıklanmadı. İsrail'in saldırılarında Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla, 150 füze rampası hedef alındı.

Son haftalarda İsrailli yetkililer, Hizbullah'a karşı daha büyük bir askeri operasyon düzenlenebileceğine dair uyarılarını arttırmış ve on binlerce İsraillinin sınıra yakın evlerine dönebilmeleri için örgütün ateşini durdurmaya kararlı olduklarını söylemişlerdi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Hizbullah'ın giderek artan bir bedel ödeyecek"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan sınırı yakınlarındaki koşulları bölge sakinlerinin geri dönebileceği kadar güvenli hale getirmeye çalışırken Hizbullah'ın "giderek artan bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada Hizbullah'ın "terörist yeteneklerini ve altyapısını" "geriletmek" için çalıştıklarını söyledi. Açıklamada, "Hizbullah onlarca yıldır sivillerin evlerini silahlandırdı, altlarına tüneller kazdı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak Güney Lübnan'ı bir savaş alanına çevirdi" denildi.

Nasrallah'tan İsrail'e misilleme sözü

Nasrallah, Lübnan'da art arda meydana gelen patlamalara rağmen İsrail'e yönelik günlük saldırıları sürdürme sözü verirken, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırı yakınlarındaki evlerinden olan İsraillilerin Gazze'deki savaş sona erene kadar geri dönemeyeceklerini söyledi.

Hizbullah ve İsrail, Hasan Nasrallah'ın Lübnan ve Suriye'de "ağır darbe" olarak nitelendirdiği ve misilleme sözü verdiği toplu bombardımanlardan bu yana ilk kez konuştuğu sırada sınır ötesinde yeni saldırılar başlattı.

Topyekün bir savaş endişesi

Lübnan'daki saldırılar, Hizbullah ile İsrail arasında 11 aydır neredeyse her gün devam eden karşılıklı ateşin topyekün bir savaşa dönüşeceği endişelerini arttırdı.